Бамако, , 12:34 — REGNUM Один из лидеров группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захвачен в Мали французскими военными. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Французские военные в Мали TM1972

Источник в штабе французских военных рассказал, что Умейю Ульд Альбакайе захватили в ночь на 12 июня, этому способствовала операция сил «Бархан».

Альбакайе — значимая фигура в названной выше группировке, пояснили военные. Он руководил ячейками группировки в округе Гурма в Мали и в северной провинции Буркина-Фасо Удалан. Его же считают организатором нападения на военные базы в Мали, включая Гао.

Через несколько дней силы операции «Бархан» передадут задержанного малийским властям.

Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористическую операцию «Бархан» Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) с 2014 года.

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