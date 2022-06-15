Алжир, , 12:30 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ о сложении полномочий с министра финансов страны Абдель Рахмана Равия. Об этом сообщает официальная газета Al-Bilad.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, отставка министра произошла спустя несколько месяцев после его назначения и через несколько недель после увольнения управляющего Центральным банком Алжира.

Отмечается, что Равия был одним из критиков идеи разрыва соглашения о сотрудничестве между Алжиром и Испанией. Также экс-министр поддержал заявление Алжирской банковской ассоциации о прекращении коммерческих операций с Мадридом.

По данным журналистов, правительство Алжира осталось недовольным действиями министра финансов, который не форсировал разрыв финансовых связей с Испанией.