Горловка, ДНР, , 12:24 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение четырех минут был трижды обстрелян украинскими нацистами. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрелы Горловки со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 11:48, 11:50 и 11:52 (совпадает с мск) и в ходе них по трем разным районам города было выпущено в общей сложности 14 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российский флот крылатыми ракетами «Калибр» уничтожил во Львовской области склад с боеприпасами для американских гаубиц.