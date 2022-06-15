Пенза, , 12:23 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки от COVID-19 завершили лечение 52 пациента. По данные общероссийского оперативного штаба на 15 июня, всего в регионе выздоровели 181 016 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в Пензенской области зарегистрировано 187 403 случая заражения коронавирусом, из них 36 — за сутки.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5934 человека, за сутки умер один пациент.

В пензенские ковид-стационары 14 июня госпитализировали 23 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Грузии на четвертую дозу прививки от COVID-19 имеют право медицинские работники. Лица от 18 лет, которые уезжают за границу для учёбы или работы, также могут привиться.

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