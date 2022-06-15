Кабул, , 12:23 — REGNUM Вечером 15 июня состоялся последний матч сборной Афганистана по футболу в рамках отбора на Кубок Азии против команды Камбоджи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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В первом тайме сборная Афганистана доминировала на поле, Фейсал Шайеста и Мустафа Зази забили два гола в ворота соперника. Во второй половине игры сборная Камбоджи сравняла счёт, и таким образом игра завершилась со счетом 2:2.

В двух предыдущих матчах команда Афганистана проиграла Гонконгу и Индии с одинаковым счётом 1:2.

С такими результатами сборная Афганистана завершила свой выступление в отборочном турнире к Кубку Азии.