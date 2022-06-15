Иркутск, 15 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Иркутской области началась углубленная диспансеризация для людей, переболевших COVID-19, сообщает 15 июня телеграм-канал правительства региона.

Https://adm44.ru Диспансеризация

Подробному обследованию, по оценкам минздрава региона, подлежит более 182 тыс. жителей Иркутской области.

Углубленная диспансеризация проводится по поручению Президента Российской Федерации для граждан, переболевших COVID-19.

«В этом году в Иркутской области в полном объеме возобновляется диспансеризация и плановые профилактические осмотры населения. Сейчас в медучреждениях региона повсеместно проводят широкомасштабную кампанию по диспансеризации населения. Из-за двухлетней борьбы с ковидом у нас появилось много пациентов с онкологией, сердечно-сосудистыми и эндокринологическими патологиями, всех нужно лечить. Сегодня углублённую диспансеризацию прошли около 58 тыс жителей Иркутской области», — сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Диспансеризация проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 14 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8678 человек, за последние сутки скончался один пациент.

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