Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Народный артист РФ Филипп Киркоров посетит XXV Петербургский международный экономический форум для подписания соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью в качестве бизнесмена. Об этом 15 июня сообщили в областном правительстве.

Филипп Киркоров Петровский Дмитрий

Ленинградская область 15 июня заключит соглашение с компанией ООО «Строительные решения». В церемонии подписания документа в 13:00 примут участие губернатор региона Александр Дрозденко и учредители коммерческой организации Филипп Киркоров и Михаил Баракин.

Сотрудничество правительства Ленобласти и компании предусматривает строительство крупного торгово-развлекательного комплекса в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе. На возведение объекта уйдёт более 1,5 млрд рублей, а реализован проект будет в четвертом квартале 2023 года.

Отметим, что о своём визите на ПМЭФ Филипп Киркоров сообщил накануне, опубликовав пост в социальной сети. При этом народный артист не раскрывал цель своей поездки в Петербург.

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