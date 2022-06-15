Париж, 15 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию встретился с французскими солдатами, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

С военной базы в Румынии Эммануэль Макрон приветствовал присутствие французских солдат в этой восточноевропейской стране.

«Я хотел бы сказать, что мы гордимся тем, что находимся здесь, довольны выполненной миссией и рады ее продолжению» Эммануэль Макрон

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет важность поддержания переговоров с Москвой.