Макрон о присутствии солдат в Румынии: «Гордимся тем, что находимся здесь»
Париж, 15 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию встретился с французскими солдатами, передает BFM TV.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
С военной базы в Румынии Эммануэль Макрон приветствовал присутствие французских солдат в этой восточноевропейской стране.
«Я хотел бы сказать, что мы гордимся тем, что находимся здесь, довольны выполненной миссией и рады ее продолжению»
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет важность поддержания переговоров с Москвой.