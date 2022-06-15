Ярославль, 15 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова пообещала закрепить дату празднования Дня города в последнюю субботу мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru День города в Ярославле в 2020 году

Заявление прозвучало на заседании муниципалитета Ярославля. Подняли этот вопрос депутаты в связи с тем, что последние три года традиционная дата празднования нарушается. Праздник переносили на сентябрь и август. Уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин направлял обращение на эту тему к городским и областным властям.

Елена Волкова пообещала, что мэрия издаст постановление, в котором дата празднования будет закреплена. Это не позволит в будущем переносить праздник по тем или иным мотивам.