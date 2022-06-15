Краснодар, , 12:20 — REGNUM В Краснодарском крае в ковидные стационары попали 18 новых пациентов, данные за сутки опубликованы 15 июня на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее сообщалось о госпитализации 11 пациентов с COVID-19.

Пациент на ИВЛ

За сутки в регионе подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем накануне. Девять случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по два — в Ейском, Тбилисском и Туапсинском районах, по одному случаю - в Армавире, Новороссийске, Апшеронском и Динском районах.

В ковидных стационарах региона находятся 203 пациента, восемь человек — в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

С начала пандемии в регионе подтверждено 261 968 случаев заражения коронавирусом, выписаны 250 551 человек, умерли 10 946 ковид-пациентов.