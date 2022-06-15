Москва, , 12:20 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили во Львовской области склад боеприпасов и вооружений, переданных Украине странами НАТО. Об этом 15 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пуск крылатых ракет «Калибр» по объектам «Джебхат ан-Нусра» в Сирии из акватории Средиземного моря Минобороны.рф

По его словам, высокоточными ракетами «Калибр» у населённого пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов. В нём находились снаряды к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777.

Как сообщало ИА, украинская радиолокационная станция, ракетный комплекс «Бук-М1», два склада боеприпасов, два пункта управления ВСУ и узел связи уничтожены за минувшие сутки в ходе российской военной спецоперации в Донбассе.