Саратов, 15 июня 2022, 12:20 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 15 июня зарегистрировано 253 903 случая заражения коронавирусом, за сутки подтвердили 92 теста, накануне выявили 106 инфицированных. Соответствующие данные приводит общероссийский оперативный штаб.
Выздоровели с начала пандемии 247 012 человек, из них 141 — за минувший день. В ковид-госпитали 14 июня доставили 22 пациента.
По информации облминздрава, на стационарном лечении находится 301 пациент, на амбулаторном — 699.
Скончались от последствий заражения коронавирусом 5983 человека, за сутки новых жертв инфекции не зарегистрировали.
ИА REGNUM ранее сообщало, в России по состоянию на 14 июня вакцину от коронавируса получили 14 детей в возрасте от девяти до 11 лет. Они были провакцинированы 1/10 от взрослой дозы вакцины, никаких значимых побочных эффектов у детей не наблюдалось.
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