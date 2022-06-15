Саратов, , 12:20 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 15 июня зарегистрировано 253 903 случая заражения коронавирусом, за сутки подтвердили 92 теста, накануне выявили 106 инфицированных. Соответствующие данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели с начала пандемии 247 012 человек, из них 141 — за минувший день. В ковид-госпитали 14 июня доставили 22 пациента.

По информации облминздрава, на стационарном лечении находится 301 пациент, на амбулаторном — 699.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5983 человека, за сутки новых жертв инфекции не зарегистрировали.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России по состоянию на 14 июня вакцину от коронавируса получили 14 детей в возрасте от девяти до 11 лет. Они были провакцинированы 1/10 от взрослой дозы вакцины, никаких значимых побочных эффектов у детей не наблюдалось.

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