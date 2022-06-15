Москва, 15 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) о коллективном иске в отношении ряда зарубежных СМИ, сообщивших о том, что якобы властями Черногории наложены санкции в отношении имущества депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

«Надо создать прецедент, чтобы они понимали, что нельзя против Смолина, против Власова запускать фейки и формировать негативное мнение против российских политиков», — сказал Володин.

Власов предложил направить коллективный иск о защите чести и достоинства, чтобы зарубежные СМИ ответили за фейки. Сумму предлагается формировать, исходя из рыночной стоимости приписываемой СМИ им недвижимости.

Володин предложил полученные средства направить на помощь детей Донбасса.

Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) также опроверг сообщения о том, что он якобы имеет имущество в Черногории.