Иркутск, 15 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев 15 июня своим указом назначил министра строительства Иркутской области Александра Галкина, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Приангарья Александр Галкин назначен министром строительства Иркутской области

Ранее Александр Галкин занимал должность заместителя министра, а после назначения Павла Писарева заместителем председателя Правительства Иркутской области — осуществлял полномочия министра.

Как сообщало ИА REGNUM, более года понадобилось бывшему профессиональному спортсмену Павлу Богатырёву, чтобы стать министром спорта Иркутской области.

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