Новосибирск, 15 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области доступность мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет составляет 99,7%. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«С 2021 по 2023 год было запланировано строительство 14 новых детских садов, рассчитанных почти на 2,5 тысячи мест и десять из них уже введены в эксплуатацию, — говорится в сообщении. — В ближайшие несколько месяцев заработает три детских сада, которые вместят 450 ребят. По расчётам областного министерства образования, это позволит полностью закрыть потребность этого года».

Отмечается, что в 2023 году в городе Новосибирске будет построен ещё один детский сад на 320 мест.