Чебоксары, 15 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Чебоксарец заплатит штраф за распространение фотографии интимного характера, присланной знакомой: суд признал, что мужчина разместил снимок сначала у входа в магазин, а затем на стене дома, где живёт пострадавшая. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Под уголовное преследование опал 31-летний чебоксарец. Правоохранители установили, что за несколько месяцев до происшествия пострадавшая отправила ему для личного просмотра фотографию интимного характера.

По данным управления, в октябре 2021 года злоумышленник из личных неприязненных отношений распечатал данный снимок и, приехав в одну из деревень Марпосадского района, где проживала женщина, разместил фотографию у входа в магазин. Также в ведомстве выяснили, что позже он снял распечатку и в последующем прикрепил к стене многоэтажки в Новочебоксарске, где проживает потерпевшая.

Отмечается, что мужчина дал признательные показания. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия»).

Приговором суда назначено 8 тыс. рублей штрафа, данное решение не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело по факту публикации интимных фотографий. Правоохранители считают, что обвиняемая таким образом пыталась отомстить бывшему супругу.

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