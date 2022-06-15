Астана, 15 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Казахстан нужно избавлять от олигархии и подобных негативных порядков в политике. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией, с олигархической системой, будь то в экономике, в политике. Мы должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых лакомых кусков в экономике», — сказал глава республики.

Он отметил, что перечисленные факторы имели место быть в стране, но нужно, чтобы в Казахстане была социальная справедливость.

Напомним, после январских беспорядков Токаев заявил, что нужно менять страну и создавать Новый Казахстан. Он объявил о предстоящих масштабных реформах для построения справедливого общества. Их началом стало проведение референдума, в котором предусмотрено укрепление законодательной ветви власти республики.