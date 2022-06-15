Ставрополь, 15 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в ближайшие четыре года запланировано отремонтировать более 300 объектов здравоохранения. Эти планы намечены задолго до ситуации с санкциями, которые были введены странами Запада против России. Власти региона не намерены от них отказываться, все, что касается социальной сферы, будет исполнено. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

«До 2026 года нам предстоит привести в порядок 302 объекта здравоохранения в крае», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что и остальные задачи в социальной сфере будут выполнены. Так, к 2027 году будут отремонтированы 55 школ, приведены в порядок не менее 75% краевых дорог.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в 2022 году запланировано строительство 11 объектов образования, в том числе трех школ.

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