* талибы — запрещённая в России организация

Калайи-Нау, Афганистан, 15 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бадгис провинциальный совет заменили на совет улемов (собирательное название признанных и авторитеных знатоков теоретических и практических сторон ислама — прим. ИА REGNUM). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Совет улемов состоит из 22 членов, в том числе 17 священнослужителей и пяти старейшин.

Абдул Самад Джавед, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадгисе, заявил, что совет имеет право давать советы губернатору. По его словам, совет будет следить за работой чиновников и регулировать их отношения с населением.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти, большинство членов провинциальных советов покинули Афганистан, и лишь небольшое их число всё ещё находится в стране.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали все институты и процессы подотчётности власти гражданскому обществу, сформировали лояльные к себе советы и назначили угодных им лиц на государственные должности.