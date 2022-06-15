Москва, 15 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Российский флот крылатыми ракетами «Калибр» уничтожил во Львовской области склад с боеприпасами для американских гаубиц, заявил 15 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минобороны России Пуск крылатой ракеты «Калибр»

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777», — сказао он на брифинге.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки Воздушно-космические силы России уничтожили четыре таких гаубицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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