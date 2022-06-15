Париж, 15 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Общественное мнение в Европе начинает расходиться в вопросе о том, стоит ли продолжать и дальше поддерживать Киев, сообщает 15 июня газета Le Monde. А разногласия внутри Европейского союза между «ястребами», ратующими за жесткую линию в отношении Москвы, и «голубями», выступающими за скорейшее достижение мира путем переговоров, могут в конечном итоге парализовать Европу на международной арене.

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Как следует из опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям (ECFR) среди 8000 граждан из девяти стран ЕС и Великобритании, результаты которого опубликованы в среду 15 июня, в Европе наметились две антагонистические стороны.

Преобладающая группа «пацифистов» (35%), особенно многочисленная в Италии и Германии, хотела бы быстрого окончания конфликта, даже ценой территориальных уступок со стороны Украины.

Им противостоит группа европейцев, выступающих за «справедливость» (22%) и территориальную целостность страны. Они, в частности поляки, считают, что только явное поражение Москвы будет означать окончание конфликта и что в конце концов Россия должна быть «наказана» и понести ответственность за возможные «военные преступления».

Пятая часть европейцев колеблется: они враждебно относятся к России и выступают за жесткую политику по отношению к ней, но также опасаются последствий затянувшегося конфликта.

И, наконец, 23% опрошенных не определились.

Этот раскол проходит через большинство европейских стран и в итоге может положить конец единству, наблюдавшемуся в начале конфликта, говорится в исследовании.

«Устойчивость европейских демократий будет зависеть от способности правительств сохранять общественную поддержку потенциально разорительных мер», — заявили авторы исследования — политолог Иван Крастев и директор ECFR Марк Леонард.

Уже сейчас во многих странах высказываются опасения по поводу того, как длительный конфликт скажется на покупательной способности и ценах на энергоносители. Эти опасения разделяют немцы, французы и итальянцы. Шведы, британцы, поляки и румыны больше обеспокоены ядерной угрозой со стороны России.