Москва, 15 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения правительства Москвы объявил тендер стоимостью более 3 млрд рублей, в рамках которого планируется найти исполнителя на обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Подведение итогов определения поставщика намечено на 29 июня 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Pxhere.com Камеры фотофиксации

Также в стоимость входит ремонт системы в случаях возникновения аварийных ситуаций в течение 878 календарных дней. Сам комплекс является частью интеллектуальной транспортной системы повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети столицы.

Максимальное значение цены контракта — 3 357 730 572,12 рубля. Срок действия контракта — до 31 декабря 2024 года.

Напомним, также современный комплекс фиксации нарушений ПДД появился и в Екатеринбурге. Он стоит на одном из участков дорог и работает в тестовом режиме. Комплекс фиксирует водителей с не пристегнутыми ремнями безопасности, а также ведёт наблюдение за полосой общественного транспорта.