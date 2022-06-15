Москва, 15 июня, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Россия должна изменить режим и нанести удары по административным зданиям в ряде украинских городов. Об этом 15 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Sergey Bystro Российско-Украинская граница. Погранпереход Крупец — Катериновка

«Думаю, что пора уже перевести режим ПВО в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях в режим военного времени», — заявил эксперт.

Политолог уверен, что Россия может и должна нанести удары по административным зданиям в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке и Ровно. Возможно, также и в Хмельницком.

«Надо дать понять Украине и её английским и польским кураторам, что обстрелы российской территории только усугубят положение её руководства и закончатся плохо для столицы и её наиболее русофобских «свидомых» регионов» — подытожил Трухачёв.

Напомним, что ВСУ обстреляла пункт пропуска «Крупец» в Курской области России.