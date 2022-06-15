Самара, 15 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Новые песенные и образовательные проекты намерены представить на Грушинском фестивале в Самарской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

(сс) FirmBee Гитарист

Сообщается, что конкурс авторской песни традиционно пройдет в три тура. Впервые конкурсанты смогут пройти первый тур прослушивания онлайн с последующим участием во втором и третьем турах на поляне. При этом лауреаты конкурса примут участие в гала-концерте на сцене-гитаре в ночь со 2 на 3 июля.

Отмечается, что в 2022 году на Грушинском фестивале будут проходить мастер-классы, также будут представлены новые образовательные и песенные проекты. На поляне также пройдут спортивные соревнования. На территории будет работать медпункт, подразделения пожарной части, полиции и МЧС, ярмарка и фуд-корт, скважины с питьевой водой, для автомобилей организуют парковку.

Сообщается, что на территории фестиваля запрещается разжигать костры, также запрещен пронос, распитие алкоголя и других веществ меняющих сознание.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что Грушинский фестиваль пройдет на Мастрюковских озерах в Самарской области с 30 июня по 3 июля.