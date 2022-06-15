Париж, 15 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет важность поддержания переговоров с Москвой, передает BFM TV.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Эммануэль Макрон сохраняет свою позицию по России. Глава государства пояснил, что переговоры с Москвой должны продолжаться в контексте ситуации вокруг Украины, в связи с его предыдущими заявлениями о том, что Россию нельзя «унижать».

«В какой-то момент, когда мы помогли сопротивляться, нам придется договариваться. Президенту Украины придется договариваться с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом», — заявил глава французского государства.

Президент также осудил «все чрезмерные высказывания».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон счел необходимым «новые переговоры» с Украиной, не подтвердив напрямую визит в Киев.