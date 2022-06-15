Москва, 15 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) опроверг сообщения о том, что он якобы имеет имущество в Черногории, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Nut1917 Олег Смолин

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«Ни в Черногории не в иной стране не имущества, не счетов не имел», — сказал Смолин.

Он также сообщил, что в Черногории не бывал.

В Госдуме обеспокоены тем, что фейк о якобы наличии недвижимости в Черногории у депутата Смолина может получить распространение.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, следует направить материалы в правоохранительные органы для оценки фактов публикации в СМИ.

«Лучше надо направить эти материалы в правоохранительные органы… А так получается, что у Смолина ничего нет, а он оправдывается», — сказал Володин.

Власти Черногории ввели санкции в отношении парламентариев и чиновников из России, пишут СМИ. В «черный список» попали 46 человек, а их имущество, включая недвижимость, было арестовано.