Москва, 15 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Компания «Газпром нефть» создала и успешно протестировала первую в России промышленную технологию поиска палеозойских залежей, которые содержат самую древнюю нефть Западной Сибири. Эффективность существующих методов до настоящего времени не превышала и 20%. Новые разработки помогли выявить закономерности строения пластов, выработать алгоритмы прогнозирования их нефтеносности и эффективные методы поиска запасов.

Пресс-служба «Газпром нефти»

Палеозойские пласты сформировались около 540 млн лет назад. Запасы нефти в них, по существующим оценкам, превышают в Западной Сибири 26 млрд тонн. Но они залегают на глубине до 5,5 км в породах со сложным строением, что затрудняет геологоразведку.

Для разработки технологического решения «Газпром нефть» совместно с Томским политехническим университетом и при поддержке администрации Томской области реализует проект «Палеозой». Он включает в себя анализ керна, данных бурения и комплекс геофизических исследований. С помощью цифровых алгоритмов, больших данных и искусственного интеллекта специалисты изучили огромные массивы геологической информации по участкам в Томской области за последние десятилетия и разработали прототип промышленной технологии.

Компания уже начала опытно-промышленное внедрение прототипа в Томской области и Югре. В перспективе решение будет тиражировано на месторождения в ЯНАО.

Как отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев, «создавая технологии поиска новых запасов, в том числе палеозойской нефти, мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, это открытие доступа к огромным ресурсам. Во-вторых, новые технологии дают стимул для дальнейшего развития традиционных регионов добычи, где уже создана инфраструктура и работают наши специалисты. В-третьих, созданные и испытанные на месторождениях технологии становятся востребованными и конкурентоспособными продуктами».

В компании отмечают, что с помощью нового подхода также стало возможно выявлять подземные геотермальные источники, которые планируют использовать при развитии проектов возобновляемой энергетики.

В перспективе «Газпром нефть» совместно с администрацией Томской области откроет первый в России технологический полигон для тестирования новых методов поиска и добычи палеозойской нефти. В регионе создадут лаборатории для профильных исследований и прикладных разработок, продолжат реализацию образовательных и научно-технических проектов в области трудноизвлекаемых запасов.