Северодонецк, ЛНР, 15 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Украинские боевики пытаются сорвать эвакуацию мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке, которых они там насильно удерживают. Об этом 15 июня сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На «Азоте» боевики пытаются сорвать эвакуацию!», — написал он в своем сообщении.

Также Мирошник уточнил, что во время эвакуации украинские нацисты начали с территории комбината боевики вести обстрелы из миномета и танка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее город Ясиноватая и село Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелу со стороны украинских нацистов.