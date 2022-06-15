Саратов, , 12:26 — REGNUM Купальный сезон в Саратовской области официально открыт. Об этом 15 июня заявила заместитель руководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Пляж

«Сегодня температура воды в Волге достигла +18 градусов. То есть официально, по метеорологическим показателям, купальный сезон открывается сегодня. Все остальное зависит от организаторов пляжного отдыха, готовности пляжей к купальному сезону», — цитирует «СарИнформ» Цветайло.

При этом официально купаться разрешено по состоянию на 14 июня только на 11 саратовских пляжах. Санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов выданы управлением Роспотребнадзора по Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, днем 15 июня местами в Правобережье Саратовской области пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха поднимется до +27…+32 градусов.

Читайте также: В Саратовской области из-за жары объявлено штормовое предупреждение

Читайте также: В Саратовской области большинство пляжей не готовы к купальному сезону