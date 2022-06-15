Вашингтон, 15 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер развеял сомнения некоторых геймеров по поводу видеоигры, которую японский геймдизайнер Хидео Кодзима разрабатывает совместно с игровым подразделением Microsoft. Об этом 15 июня сообщает портал GamesRadar.

Скриншот с YouTube Исполнительный вице-президент компании Xbox Фил Спенсер

Руководитель Microsoft Gaming дал понять, что новый проект Кодзимы — это полноценная игра, а не просто недолгое игровое «впечатление». «У него действительно отличная идея для игры, и я хочу внести ясность, потому что я знаю, что мы говорим «впечатление» и все такое — он создает видеоигру», — заявил Спенсер. Он добавил, что в этой новой игре геймдизайнер хочет реализовать «действительно уникальные вещи» и Xbox решила поработать вместе с ним.

Напомним, ранее Фил Спенсер, анонсируя новую игру Хидео Кодзимы в рамках трансляции Xbox Games Showcase, назвал её «впечатлением», отметив, что в этом проекте будут использоваться преимущества облачных технологий Microsoft. Позже в этой же трансляции Кодзима употребил слово «игра», однако у некоторых геймеров всё равно остались вопросы.