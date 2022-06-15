Курган, 15 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Кургане четверо местных жителей подозреваются в разбойном нападении на работника пункта приёма металлолома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

MichaelGaida Металлолом

Ранним утром 12 июня четверо молодых людей совершили разбойное нападение на 22-летнего работника одного из пунктов приёма металлолома. Они избили потерпевшего, украв из кассы 30 тыс. рублей.

Полицейские установили личности подозреваемых по горячим следам и задержали. Нападавшими оказались четверо жителей Кургана в возрасте от 20 до 33 лет, двое из них ранее судимы. Задержанные признались в содеянном. Похищенные деньги они разделили между собой и успели потратить.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Златоусте Челябинской области полицейские задержали группу грабителей.

https://regnum.ru/news/society/3616571.html