Молдавия, 15 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Правительство Молдавии приняло решение провести перепись населения в 2024 году. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба правительства.

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По предварительным оценкам, на проведение мероприятия потребуется 329,2 млн леев (около $17,3 млн по курсу). Глава Национального бюро статистики Олег Кара на заседании правительства отметил, что перепись нужно проводить хотя бы раз в десять лет.

«Последняя перепись населения и жилищ в Республике Молдавия проводилась в 2014 году, то есть следующая перепись должна быть проведена в 2024-м», — сказал Кара.

Напомним, согласно переписи населения в Молдавии в 2014 году, в стране проживали менее 2,998 млн человек. Это было на 11,8% меньше, чем по данным переписи 2004 года и на 18% меньше, чем было в 1989 году. По последним данным, в Молдавии проживает около 2,6 млн человек.