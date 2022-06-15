Донецк, 15 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Город Ясиноватая и село Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Яковлевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и в ходе него по селу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Кроме того, отмечается, что в 11:12 киевские боевики обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу восемь снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада поставили себя в такую ситуацию, когда они должны либо прекратить поставки вооружений Киеву, либо признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик