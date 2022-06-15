Ярославль, 15 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. 15 июня депутаты муниципалитета Ярославля приняли отчёт мэра Ярославля за работу в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Муниципалитет Ярославля

Главной особенностью отчёта стала фигура докладчика. Работавший в 2021 году мэр Владимир Волков уволился и стал заместителем главы Люберец Московской области. Врио мэра, заммэра по социально-экономическому развитию Илья Мотовилов ушёл в плановый отпуск. Его заменил заммэра по градостроительству Александр Черневский.

Но отчитываться за работу пришлось заммэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеславу Гаврилову. Судя по всему, он был выбран, потому что регулярно работает с муниципалитетом и имеет большой опыт публичных выступлений.

Вопросы Гаврилову ограничили 15 минутами. Фактически какого-либо конструктивного диалога или обсуждения работы мэрии в прошлом году не вышло. Зачастую депутаты пытались подменить вопросы политическими заявлениями, что пытался пресекать председатель муниципалитета Артур Ефремов. Так, лидер фракции КПРФ Евгения Овод констатировала, что роль муниципалитета опустили «ниже плинтуса». Депутаты от «Единой России», напротив, вставали на защиту исполнительной власти.

В итоге 24 депутата проголосовали за то, чтобы принять отчёт к сведению, против выступили трое, один человек воздержался.