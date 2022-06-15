Париж, 15 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон счел необходимым «новые переговоры» с Украиной, не подтвердив напрямую визит в Киев, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«У ворот нашего Европейского союза разыгрывается беспрецедентная геополитическая ситуация, так что да, по всем этим причинам политический контекст и решения, которые должны будут принять Европейский союз и несколько стран, оправдывают новые углубленные обсуждения и новый прогресс», — заявил Эммануэль Макрон на военной базе НАТО в Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в аэропорту Орли в Париже перед поездкой в ​​Румынию.

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