Иркутск, 15 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 15 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8678 человек, за последние сутки скончался один пациент. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 000 (+64 за сутки, хотя еще накануне было +57).

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Госпитализированы 282 (-9 за последние сутки). В то же время выздоровели 290 795 пациентов (+95 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 696 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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