Москва, 15 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Решить проблему аварий на нефтепроводах поможет закрепление на законодательном уровне максимальных сроков их эксплуатации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил депутат Госдумы от фракции КПРФ Олег Михайлов.

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По его словам, уровень аварийности на промысловых нефтепроводах в последние десятилетия остается неприемлемо высоким. В частности, в Коми происходит ежегодно от 500 до 1000 нефтеразливов, пояснил депутат.

«На сегодняшний момент в законодательстве нет ограничений по срокам эксплуатации промысловых нефтепроводов. Существует экспертиза промышленной безопасности, которую периодически они проходят, но я хочу сказать, что большинство нефтеразливов происходит на промысловых нефтепроводах, которые прошли экспертизу промышленной безопасности. Считаю необходимым законодательно закрепить ограничение сроков эксплуатации промысловых нефтепроводов, в том числе, ограничение по количеству прохождений экспертизы промышленной безопасности», — сказал Михайлов.

Таким образом удастся существенно понизить количество подобных аварий, уверен парламентарий.

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