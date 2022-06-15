Кострома, 15 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Жителей центральной части Костромы, посёлков Волжский и Первомайский, а также дома, находящиеся за рекой Костромой ждёт отключение воды. Об этом сообщает администрация города.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Отключили воду

Водоснабжение будет полностью отсутствовать с 20 часов 15 июня до 8 утра следующего дня. В это время муниципальный водоканал будет ремонтировать насосно-фильтровальную станцию и водовод на улице 1-Мая, сети водоснабжения по улице Нижняя Дебря.

«В этот период на насосно-фильтровальной станции будет выполнена замена нескольких задвижек на насосных агрегатах и затворов в камерах. Кроме того, планируется организовать работы по осмотру и очистке датчиков расходомеров на водоводах, а также провести ревизию трансформаторов и оборудования в цехах станции водоподготовки», — уточняет мэрия.

В работе будут задействованы 36 рабочих и 11 машин. В случае, если вода не вернётся в дома к обозначенному времени, костромичей просят сообщить об этом диспетчерам Костромагорводоканала по телефону 31-47-56.