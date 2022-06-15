Чебоксары, 15 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии разработали проект пятилетней программы строительства и реконструкции объектов, на реализацию которой планируется получить федеральные средства. В список вошли более 300 объектов, а общий объём финансирования оценивается в 110,7 млрд рублей. Соответствующий проект программы внесён на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Минэкономразвития разработало проект комплексной программы по строительству (реконструкции) объектов на территории Чувашии с привлечением в 2022–2026 годы средств федерального бюджета.

«Цель государственной комплексной программы — обеспечение уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры до уровня, оцениваемого населением как комфортного для проживания», — говорится в документе.

Проектом предлагается утвердить перечень объектов капитального строительства по десяти отраслевым направлениям: образование, культура, здравоохранение, жилищное строительство, социальная политика, физическая культура, дорожное хозяйство, коммунальное хозяйство, экология и туризм. В частности, речь идёт о строительстве и реконструкции социально-культурных учреждений, обновлении дорог и модернизации коммунальных сетей, жилищной застройке и развитии туристической инфраструктуры.

Уточняется, что предлагаемый перечень объектов сформирован на основании предложений органов исполнительной власти Чувашии и включает 306 объектов капитального строительства на общую сумму 110,78 млрд рублей. Ожидается, что из федеральной казны будет привлечено 103,18 млрд рублей, из республиканского бюджета — более 7,6 млрд рублей.

Финансирование будет выделяться в рамках государственных программ республики.