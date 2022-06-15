Иваново, 15 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Наказание в виде лишения свободы на девять лет попросила у суда сторона обвинения для фигуранта уголовного дела о покушении на убийство мэра города Иваново Владимира Шарыпова. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе Октябрьского суда города.

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«Сторона обвинения в прениях попросила действия подсудимого квалифицировать по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство и назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять лет», — уточнили в суде.

Сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого и просит его оправдать.

Оглашение приговора по делу запланировано на 17 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Шарыпова произошло 14 февраля 2019 года — мужчина с битой набросился на мэра возле его дома. Глава города оказал активное сопротивление и обратил нападавшего в бегство. Сам обвиняемый утверждает, что не имеет отношения к нападению на Шарыпова.