Якутск, 15 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. От удара копытом лошади в больнице Ленского района Якутии скончался трёхлетний ребёнок. Малыш гулял без присмотра и близко подошёл к животному, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лошадь

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Трагедия произошла 11 июня в одном из сёл Ленского района Якутии. Лошадь ударила ребёнка копытом по голове, когда он близко подошёл к ней. Мальчика доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, но не смогли спасти.

Возбуждено уголовное дело. Представители правоохранительных органов ищут ответственных за выпас скота в деревне, где случилась трагедия. Родителей детей просят быть внимательными к своим детям и лучше присматривать за ними.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Якутии от удара током скончалась 13-летняя девочка. Она погибла, когда играла во дворе частного дома в одном из населённых пунктов Олёкминского района.