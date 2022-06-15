Самара, 15 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что днем 15 и 16 июня 2022 года в регионе ожидается повышение температуры до +30°С. Днем 16 июня по западу области может пройти кратковременный дождь, возможна гроза.

Спасатели не рекомендуют жителям и гостям Самарской области долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой, рекомендуют избегать повышения физической нагрузки, усиленных занятий спортом, а также пить как можно больше жидкости.