Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Строительство одной из крупнейших школ на юге России, которая возводится в Ростове-на-Дону, завершено более чем наполовину. Об этом в своём телеграм-канале 15 июня написал глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Сегодня строительная готовность объекта составляет 53%. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству входных групп, вентиляции, инженерных систем, кровли, каменная кладка стен и перегородок, заполнение оконных проемов, устройство полов, штукатурные работы», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что школа на улице Зорге строится с июля 2021 года. Получать знания здесь смогут 1 650 ребят. Завершить работы планируется до конца октября 2023 года. Стоимость работ составляет 1,6 млрд рублей.