Майкоп, 15 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Адыгее будет создан жилой микрорайон в восточной части Майкопа, где будут предоставлять земельные участки для многодетных семей. Городские власти уже сформировали 790 участков. Таким образом, будет практически полностью ликвидирована очередь на выделение земли под строительство жилья для многодетных семей, сообщил 15 июня глава республики Мурат Кумпилов.

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«Недалеко от инфекционной больницы появится большой жилой микрорайон, где мы сформировали 790 земельных участков для многодетных семей под строительство жилья. Сегодня мы сумели практически полностью ликвидировать очередь на получение земельных участков и даже сформировали их на перспективу», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

До сентября 2022 года планируется подвести к микрорайону все необходимые коммуникации. Как отмели в администрации Майкопа, с 2017 года в городе предоставлено многодетным семьям уже 1724 земельных участка. В настоящее время очередь состоит всего из 24 семей, свободными остаются 214 участков. В ближайшее время планируется сформировать еще 400 земельных надела для выделения под индивидуальное жилье многодетным семьям.