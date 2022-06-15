Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Санкт-Петербург удерживает первое место по количеству новых заболеваний COVID-19 за сутки среди всех регионов России. Об этом сообщают 15 июня в федеральном штабе. Москва уступила Северной столице в этот раз на 39 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За истекшие сутки в Петербурге зафиксировали 212 случаев заражения коронавирусом, что на 11 случаев больше, чем сутками ранее. После продолжительного сокращения показатель вновь несколько возрос.

Жертвами ковида в Петербурге за сутки стали десять больных. Показатель смертности вновь снизился лишь на одного человека.

Количество переболевших коронавирусом за сутки пополнили 323 пациента. Рост их числа составил 1,8 раза.

С момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге лабораторно подтвердили 1 533 079 случаев заражения. Скончались от ковида, как основной причины смерти, 33 996 человек, а выздоровели 1 496 617 больных.