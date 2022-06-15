Джакарта, , 11:55 — REGNUM Правительство Индонезии проводит G20 для достижения прогресса в приоритетных секторах, включая глобальную архитектуру здравоохранения, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

«С самого начала Индонезия твердо привержена тому, чтобы G20 добилась реальных достижений в трех приоритетных секторах, а именно: глобальная архитектура здравоохранения, цифровая трансформация и энергетический переход», — заявил министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на индонезийско-сингапурском бизнес-форуме.

Министр иностранных дел Индонезии также высоко оценила различную поддержку правительства Сингапура в регулировании G20.

Индонезийско-сингапурский бизнес-форум был организован посольством Индонезии в Сингапуре с целью не только пригласить деловых людей инвестировать в Индонезию, но и способствовать председательству Индонезии в G20 в 2022 году. В мероприятии приняли участие около 350 участников из Индонезии и Сингапура.