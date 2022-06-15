Донецк, 15 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел артиллерии ВСУ попал город Ясиноватая. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 11:12 зафиксирована атака из Авдеевки, где находятся украинские войска. По Ясиноватой выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования открыли огонь по посёлку Гольмовский в Донецкой Народной Республике.