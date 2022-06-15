Москва, 15 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В сотрудничестве с Россией в Арктике с учетом имеющихся в этом регионе транспортных возможностей заинтересованы страны БРИКС и «Большой двадцатки» (G20). Об этом 15 июня заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на полях ПМЭФ.

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«Мы постоянно консультируемся с внерегиональными государствами по арктической тематике. Практически все страны-члены БРИКС проявляют интерес, многие страны «Двадцатки» проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям», — приводит его слова РИА Новости.

Также Корчунов указал, что такой интерес является понятным, так как арктический регион сегодня превращается в один из факторов глобальной политики из-за климата и открывающихся возможностей в сфере транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главы МИД Канады и Дании, при участии премьер-министра Гренландии, подписали в Оттаве соглашение об урегулировании многолетнего пограничного спора из-за необитаемого арктического острова Ханс, расположенного в проливе Кеннеди, разделяющем Гренландию и остров Элсмир.