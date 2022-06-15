Москва, 15 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В «Единой России» обеспокоены тем, что Республика Бурятия, Тунгинский национальный парк превращаются в мусорный полигон, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Правительство Бурятии Бурятия

«Твёрдые коммунальные отходы на Байкальской природной территории до сих пор сваливаются в национальных парках. Республика Бурятия, Тунгинский национальный парк превращаются в полигон», — заявил журналистам депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»).

Отсутствие нормативных актов, которые бы регулировали ликвидацию и хранение твёрдых коммунальных отходов, отсутствуют, констатировал парламентарий.

Вопрос о снижении антропогенной нагрузки будет подниматься парламентариями в ходе «правительственного часа» в Госдуме 15 июня с участием главы Минприроды Александром Козловым.

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