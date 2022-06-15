Берлин, , 11:54 — REGNUM Большинство компаний в Германии, в случае если Россия прекратит поставки природного газа, не смогут найти ему альтернативу в краткосрочной перспективе. Это приведёт к негативным последствиям, вплоть до прекращения работы производств. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным опроса, проведённого в мае Институтом рынка труда и профессиональных исследований (IAB), энергетический кризис уже затронул некоторые немецкие компании даже без приостановки поставок газа, а если бы он случился, то это стало бы ещё большей проблемой.

Так, как показывает исследование, от скачков цен на энергоносители в ФРГ уже пострадали 70% компаний. 14% из почти 2000 компаний сообщили о снижении производства из-за спецоперации России на Украине.

При этом почти половина компаний (45%) повысила цены из-за экономических последствий конфликта. Ещё 27% опрошенных также ожидают повышения цен.

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Авторы исследования указывают на высокие риски газового эмбарго для экономики Германии. По их данным, заменить необходимый природный газ в краткосрочной перспективе не смогут 58% компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор немецкой компании Evonik Industries AG Кристиан Кулльман назвал призывы к введению эмбарго на газ из России неразумными и возмутительными. Он отметил, что страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России. По словам Кулльмана, в случае отказа от поставок газа из России, существование химической отрасли может оказаться под угрозой.

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